Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Активисты заявляют, что за время каденции Авакова была провалена реформа правоохранительных органов. Также на данный момент нераскрыты нападения на активных граждан и журналистов, преступления самих правоохранителей, фальсификации расследований.
Кроме отставки, протестующие требуют также посадить министра в тюрьму.
- Ранее Президент Владимир Зеленский не стал подтверждать слухи о том, что оставит главу МВД Арсена Авакова в должности за раскрытие дела об убийстве Павла Шеремета.