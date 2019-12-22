Сегодня, 22 декабря, под Офисом Президента Владимира Зеленского активисты требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Активисты заявляют, что за время каденции Авакова была провалена реформа правоохранительных органов. Также на данный момент нераскрыты нападения на активных граждан и журналистов, преступления самих правоохранителей, фальсификации расследований.

Кроме отставки, протестующие требуют также посадить министра в тюрьму.