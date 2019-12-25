Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил рождественскую ярмарку на Софийской площади и оценил праздничную атмосферу.

Своими впечатлениями он поделился на своей странице в Facebook.

“В воздухе аромат рождественских лакомств и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера”, – написал Премьер.

Он добавил, что хорошо прогулялся и купил подарки.

Как видно на фото, Гончарука сопровождали несколько охранников.

Фото: Алексей Гончарук / Facebook

Праздничная ярмарка на Софийской площади открылась 19 декабря и будет работать по 13 января.