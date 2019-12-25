Своими впечатлениями он поделился на своей странице в Facebook.
“В воздухе аромат рождественских лакомств и глинтвейна. На площади у главной елки теплая и семейная атмосфера”, – написал Премьер.
Он добавил, что хорошо прогулялся и купил подарки.
Как видно на фото, Гончарука сопровождали несколько охранников.
Фото: Алексей Гончарук / Facebook
Праздничная ярмарка на Софийской площади открылась 19 декабря и будет работать по 13 января.
- Ранее стала известна программа открытия и время работы рождественской ярмарки на Софиевской площади в Киеве.