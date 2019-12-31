Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью телеканалу “Украина”.

“До 2023 года наша энергосистема должна присоединиться и стать частью европейской энергосистемы. Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы”, – отметил Гончарук.

Глава Правительства подчеркнул, что для присоединения к европейской энергосистеме нужно будет отказаться от российской и белорусской.

“Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. То есть, к этому мы уже постепенно идем”, – добавил Гончарук.

(На видео – с 11:00)