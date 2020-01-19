Глобальный поисковик Google назвал персоналии, имена которых чаще вводили в поиск в 2019 году. Лидирует Президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщается в отчете Google Trends.

Пик интереса населения к его персоне припал на период выборов и инаугурации.

Больше всего ним интересовались жители Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областей.

Вторая по колическу запросов – российская актриса Анастасия Заворотнюк. За ней следует пятый Президент Украины Петр Порошенко. На четвертой строчке певица MARUV – финалистка национального отбора “Евровидение-2019”. На пятом месте имя певца Потапа.

Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап Игорь Смешко Игорь Коломойский Билли Айлиш Валерий Легасов Алла Мазур

Также украинцы искали информацию об известных личностях, которые умерли в 2019 году. Это:

Юлия Началова Децл Алла Вербер Люк Перри Карл Лагерфельд Дарья Лукьяненко Камерон Бойс Вилли Токарев Сергей Доренко Ирина Цывина

Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.