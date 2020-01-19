Об этом сообщается в отчете Google Trends.
Пик интереса населения к его персоне припал на период выборов и инаугурации.
Больше всего ним интересовались жители Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областей.
Вторая по колическу запросов – российская актриса Анастасия Заворотнюк. За ней следует пятый Президент Украины Петр Порошенко. На четвертой строчке певица MARUV – финалистка национального отбора “Евровидение-2019”. На пятом месте имя певца Потапа.
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
Также украинцы искали информацию об известных личностях, которые умерли в 2019 году. Это:
- Юлия Началова
- Децл
- Алла Вербер
- Люк Перри
- Карл Лагерфельд
- Дарья Лукьяненко
- Камерон Бойс
- Вилли Токарев
- Сергей Доренко
- Ирина Цывина
Самым популярным Google-запросом украинцев в 2019 году стала “Игра престолов” 8 сезон.
- Ранее сообщалось, что доля российских email-сервисов в Украине с 2015 года снизилась с 54% до 14%, а популярность Gmail среди украинцев выросла в пять раз.