Об этом пишет Reuters.
“Google из Alphabet Inc. в пятницу заявил, что предлагает бесплатный еженедельный анализ на COVID-19 для всех своих сотрудников в США, а также, что планирует расширить эту программу на весь мир”, – говорится в сообщении.
Представитель Google отметил, что на этой неделе компания предоставила льготы всем 90 тысячам сотрудников в США. Инициатива предусматривает еженедельный сбор анализов на дому.
Он добавил, что компания рекомендует проводить тестирование каждого сотрудника еженедельно, хотя это не является обязательным.
- Напомним, Google из-за эпидемии коронавируса отложила возвращение сотрудников в офис до сентября 2021 года и вводит новый режим работы.