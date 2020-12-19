Компания Google предлагает бесплатное еженедельное тестирование на COVID-19 на дому для всех своих сотрудников в США.

Об этом пишет Reuters.

“Google из Alphabet Inc. в пятницу заявил, что предлагает бесплатный еженедельный анализ на COVID-19 для всех своих сотрудников в США, а также, что планирует расширить эту программу на весь мир”, – говорится в сообщении.

Представитель Google отметил, что на этой неделе компания предоставила льготы всем 90 тысячам сотрудников в США. Инициатива предусматривает еженедельный сбор анализов на дому.

Он добавил, что компания рекомендует проводить тестирование каждого сотрудника еженедельно, хотя это не является обязательным.