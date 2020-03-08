Google посвятил новый дудл Международному женскому дню. На этот раз компания выпустила анимацию, изображающую историю борьбы за права женщин и то, как менялись поколения.

Дудл опубликован на сайте Google.

В описании к видео отмечается, что дудл создали, чтобы поздравить женщин, которые объединяются во всем мире.

Иллюстрация включает многослойную трехмерную анимацию на бумаге, представляющую историю празднования.

“Эта многослойная анимация из 3D-бумажной мандалы, проиллюстрирована в Осло и Лондоне и анимирована в Цюрихе. Она показывает историю этого важного праздника и то, какое значение он имеет для женщин всех поколений”, — отмечают в Google.

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