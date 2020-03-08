Дудл опубликован на сайте Google.
В описании к видео отмечается, что дудл создали, чтобы поздравить женщин, которые объединяются во всем мире.
Иллюстрация включает многослойную трехмерную анимацию на бумаге, представляющую историю празднования.
“Эта многослойная анимация из 3D-бумажной мандалы, проиллюстрирована в Осло и Лондоне и анимирована в Цюрихе. Она показывает историю этого важного праздника и то, какое значение он имеет для женщин всех поколений”, — отмечают в Google.
- Сегодня в мире отмечают 8 марта – Международный женский день.