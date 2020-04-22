Дудл опубликован на сайте Google.
Он создан с целью привлечь внимание на проблему массового вымирания пчел.
Дудл сделан в виде игры, в которой все желающие могут опылять цветы вместе с маленькой пчелкой, а также узнавать интересные факты об этих насекомых и их пользе для земли.
Например, таким фактом является то, что без опыления пчелами не было бы двух третей урожая на планете и 85% цветочных растений.
- 22 апреля во всем мире отмечают Международный день Матери-Земли. Это день посвящен общественным организациям, которые проводят различные экологические мероприятия и акции.