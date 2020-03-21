Об этом пишет Reuters.
Веб-сайт, ориентированный на Соединенные Штаты, содержит информацию о руководстве и тестировании на коронавирус, поскольку страна пытается замедлить распространение очень заразного вируса.
Сайт состоит из ресурсов и ссылок, посвященных пандемии COVID-19.
Отмечается, что он будет доступен на нескольких языках и в разных странах в ближайшие дни.
В Google объяснили, что создали сайт из-за того, что с начала года поисковый интерес к COVID-19 продолжает расти во всем мире. Сейчас запросы касательно коронавируса бьют все рекорды.
- С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина с целью предотвращения распространения вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте: как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.