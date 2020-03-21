Об этом пишет Reuters.

Веб-сайт, ориентированный на Соединенные Штаты, содержит информацию о руководстве и тестировании на коронавирус, поскольку страна пытается замедлить распространение очень заразного вируса.

Сайт состоит из ресурсов и ссылок, посвященных пандемии COVID-19.

Отмечается, что он будет доступен на нескольких языках и в разных странах в ближайшие дни.

В Google объяснили, что создали сайт из-за того, что с начала года поисковый интерес к COVID-19 продолжает расти во всем мире. Сейчас запросы касательно коронавируса бьют все рекорды.