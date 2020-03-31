30 марта Верховная Рада приняла "антикоронавирусний" законопроект №3275, в котором есть много поправок в различные законы, якобы направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса.

Об этом пишут авторы проекта “Наші гроші”.

Там есть норма о госрегулировании цен на лекарства, средства защиты и продукты питания, что ранее власти требовали для борьбы со спекулянтами.

“Во взлете цен на социально значимые товары первой необходимости публично призналась самая массовая сеть магазинов Украины – АТБ. Но призналась только для того, чтобы снять с себя ответственность. Мол, торговцы не виноваты, то оптовые поставщики задрали прайсы. Замминистра МВД Антон Геращенко мгновенно передал председателю АМКУ Юрий Терентьеву справку о ценах в АТБ и еще десятке торговых сетей, а также о ценовом поведении 15 крупных оптовых поставщиков. Мол, вот вам данные, наказывайте спекулянтов и барыг”, – пишут журналисты.

Но для наказания спекулянтов требовалось законное разрешение Антимонопольного комитета проводить расследование относительно завышения цен.

Расследование простое – запросами получаешь информацию о ценах по всей цепочке. Если кто-то не присылает ответ на запрос – штраф на 1 % от годового оборота сети. Если где-то обнаруживается завышение цен, то сразу идет требование обосновать. Если АМКУ не получает вразумительного ответа, а что-то вроде “это не я виноват, то на предыдущем звене в цепочке поставщиков”, то тогда накладывается законный штраф в размере до 10 % от годового оборота.

“Представляете как ощутимо было бы для АТБ заплатить за пир в разгар чумы десятину от многомиллиардной годовой выручки? Но нет”, – пишут журналисты.

В ходе подготовки законопроекта идея о контроле АМКУ по цепочке накруток исчезла, а вместо этого появилась другая – государственное регулирование цен:

заставить Кабмин сформировать перечень противоэпидемических товаров, и товаров, имеющих важную социальную значимость;

установить предельные цены оптовой и розничной торговли товарами с учетом снабженческо-сбытовой надбавки и предельной торговой (розничной) надбавки;

на время карантина установить запрет скупки и перепродажи этих товаров дороже чем в 1,2 раза.

Журналисты привели в пример СССР, в котором также практиковалось госрегулирование цен и как следствие был дефицит товаров. А наказание за спекуляции назначали невероятно малое.

А еще есть механизм по которому штраф вообще невозможно взыскать (его прописали в статье 165-2 Кодекса об административных правонарушениях “Нарушение порядка формирования и применения цен и тарифов”, а этого порядка у нас вообще не существует, потому что у нас свободное формирование цен на товары).

А в нынешнее время власти решили не бороться со спекулянтами.

Ниже таблица именных поправок к законопроекту. Авторами указанных поправок к законопроекту 3275 является Нестор Шуфрич и Анна Личман из “Слуги народа”, которая до избрания нардепом работала пиарщицей сети АТБ.

В тексте законопроекта на сайте Рады эту поправку найти легко. В вордовском документе есть неправильное написание болезни – “короновирус” вместо “коронавирус”. Первый найденный результат и будет лоббистской поправкой Личман и Шуфрича.