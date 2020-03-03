В агентстве ООН по делам беженцев заявили, что Греция не имеет права отказывать мигрантам из Турции в убежище.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее министр по делам миграции и убежища Греции Панайотис Митаракис заявил о неготовности страны к новому притоку нелегалов.

“Наша страна не может быть доступной для всех”, – заявил он.

Сотрудники правоохранительных органов Греции использовали громкоговорители, чтобы на английском и арабском языках предупредить мигрантов, вышедших на турецко-греческую границу о том, что “граница закрыта”.

Это произошло, когда в восточную часть Греции пытались зайти около 1,2 тыс. нелегалов.

Агентство ООН по делам беженцев заявило, что Греция не имеет права прекратить принимать ходатайства о предоставлении убежища.

“Важно, чтобы власти воздерживались от любых мер, которые могут увеличить страдания уязвимых людей”, – сказано в заявлении ООН.

В ООН также напомнили, что ни международное право, ни законодательство ЕС не обеспечивают “каких-либо правовых оснований для приостановления приема заявлений о предоставлении убежища”.