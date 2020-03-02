Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.
Реакция со стороны Греции стала ответом на твит министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, который заявил, что “по состоянию на 09:55 часов [8:55 утра по греческому времени] число иммигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне, составляет 76 тысяч 358”.
В первом объявлении министерство иностранных дел сообщило, что 10 000 мигрантов не смогли въехать в Грецию и что 73 человека, которым удалось въехать с утра субботы до утра воскресенья, были арестованы. Это не были жители сирийского города Идлиб.
Министерство иностранных дел Греции в Twitter заявило, что “никто не может пересекать греческие границы. Всем тем, кто пытается незаконно проникнуть в Грецию, будет запрещен въезд. Цифры, приведенные турецкими властями, являются ложными и вводящими в заблуждение”.
Чтобы предотвратить проникновение мигрантов на территорию Греции, полиция 1 марта применила водометы и слезоточивый газ. Греческие СМИ показали соответствующие видеокадры. Накануне греческие правоохранители применили против мигрантов, которые швыряли камни, слезоточивый газ и дымовые шашки.
Болгария, которая имеет общую границу с Турцией, 1 марта также возразила проникновение на ее территорию мигрантов. Как утверждает правительство в Софии, ни один мигрант нелегально не пересек границу.
- Ранее верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что военную эскалацию в сирийском Идлибе нужно прекратить.