Министерство иностранных дел Греции обвиняет Турцию в распространении дезинформации о количестве мигрантов, которые въехали на территорию Греции из Турции.

Об этом сообщает греческое издание Kathimerini.

Реакция со стороны Греции стала ответом на твит министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, который заявил, что “по состоянию на 09:55 часов [8:55 утра по греческому времени] число иммигрантов, покидающих нашу страну через Эдирне, составляет 76 тысяч 358”.

В первом объявлении министерство иностранных дел сообщило, что 10 000 мигрантов не смогли въехать в Грецию и что 73 человека, которым удалось въехать с утра субботы до утра воскресенья, были арестованы. Это не были жители сирийского города Идлиб.

Министерство иностранных дел Греции в Twitter заявило, что “никто не может пересекать греческие границы. Всем тем, кто пытается незаконно проникнуть в Грецию, будет запрещен въезд. Цифры, приведенные турецкими властями, являются ложными и вводящими в заблуждение”.

Чтобы предотвратить проникновение мигрантов на территорию Греции, полиция 1 марта применила водометы и слезоточивый газ. Греческие СМИ показали соответствующие видеокадры. Накануне греческие правоохранители применили против мигрантов, которые швыряли камни, слезоточивый газ и дымовые шашки.

Болгария, которая имеет общую границу с Турцией, 1 марта также возразила проникновение на ее территорию мигрантов. Как утверждает правительство в Софии, ни один мигрант нелегально не пересек границу.