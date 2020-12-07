Правительство Греции продлило локдаун в стране до 7 января, чтобы ограничить распространение коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Так, в силе остается комендантский час в ночное время и запрет на выезд за пределы своих префектур.

Официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что школы, рестораны, бары, корты и горнолыжные курорты также будут закрыты.

Кроме того, правительство объявит о мерах в отношении церквей, парикмахерских и магазинов розничной торговли позже на этой неделе.

Ранее власти Греции продлили локдаун до 14 декабря, поскольку число новых случаев инфицирования, тяжелых случаев и смертей от коронавируса в стране недостаточно снизилось. Планировалось, что карантин продлят до конца ноября.

В эти выходные официальное число погибших от пандемии в Греции достигло 3000 человек.