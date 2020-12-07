Об этом сообщает издание Ekathimerini.
Так, в силе остается комендантский час в ночное время и запрет на выезд за пределы своих префектур.
Официальный представитель правительства Стелиос Петсас заявил, что школы, рестораны, бары, корты и горнолыжные курорты также будут закрыты.
Кроме того, правительство объявит о мерах в отношении церквей, парикмахерских и магазинов розничной торговли позже на этой неделе.
Ранее власти Греции продлили локдаун до 14 декабря, поскольку число новых случаев инфицирования, тяжелых случаев и смертей от коронавируса в стране недостаточно снизилось. Планировалось, что карантин продлят до конца ноября.
В эти выходные официальное число погибших от пандемии в Греции достигло 3000 человек.
- Ранее сообщалось, что власти Испании приняли решение ограничить собрание людей на рождественские праздники до 10 человек и внутренние поездки, чтобы предотвратить распространение коронавируса.