Об этом пишет AFP.

“Как и климатический кризис, пандемия коронавируса – это кризис прав ребенка. Это затронет всех детей сейчас и в долгосрочной перспективе, но уязвимых групп это коснется больше всего. Я прошу всех выступить и присоединиться ко мне в поддержке жизненно важной работы ЮНИСЕФ, направленной на спасение жизни детей, защиту здоровья и продолжение образования”, – отметила Грета.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что средства будут стимулировать фонд, поскольку он изо всех сил пытается поддержать детей, пострадавших от глобальной блокировки и закрытия школ, особенно в таких областях, как “нехватка продовольствия, напряженные системы здравоохранения, насилие и потеря образования”.