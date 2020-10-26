В Киеве за 43 неделю 2020 зарегистрировано 10804 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 51,4%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 364,1.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Всего в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 33,6 % по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, заболело детей – 4955 (рост на 22,7 %), взрослых – 5849 (рост на 44,5 %).

В структуре заболеваемости дети составляют 45,9 %, а на предыдущей неделе – 49,9 %. Среди школьников заболеваемость выросла на 18,6 % – зарегистрировано 2492 случая.

В медицинские учреждения за 43 неделю госпитализировано 35 человек, из них 14 – дети.