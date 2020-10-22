Коронавирус COVID-19 – это длительное заболевание, которое имеет несколько этапов. Условно можно выделить три главные фазы развития болезни.

Об этом рассказала сегодня на брифинге врач-инфекционист, доктор медицинских наук, член медсовета при Министерстве охраны здоровья Украины Ольга Голубовская.

Она подчеркнула, что COVID-19 нельзя сравнивать с гриппом.

“Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция – это длительное заболевание”, – заявила Голубовская.

Она рассказала о трех ключевых этапах развития COVID-19:

1. Первый этап – это первая неделя заболевания, “когда больные себя чувствуют, в основном, практически здоровыми”. По словам Голубовской, у 80% людей заболевание заканчивается именно на этой стадии, “не развивается дальше”.

“Это те люди, которые болеют не тяжело. Поэтому не нужно сразу впадать в панику, если будет позитивный тест (на коронавирус, – ред.)… Но все же существуют от 10% до 30% случаев, когда заболевание переходит во вторую фазу”, – отметила врач.

Голубовская уточнила, что в первой фазе пациенты должны вовремя обращаться к врачу, принимать витамины, правильно питаться. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.

2. Второй этап – в этой фазе от 10 до 30% заболевших. На данном этапе наблюдается поражение органов и системы организма.

“Со второй недели заболевания развивается самая тяжелая для нам фаза – это фаза, когда уже поражение органом и систем”, – подчеркнула Голубовская.

По ее словам, в этой фазе все лечение направлено на сдерживание “шторма” имунной системы больного. Длится эта фаза от недели до трех недель. Применяются все методы лечения, которые определены в нормативных документах.

3. Третий этап – “постковидный синдром”. Голубовская отметила, что пациентам нужно находится под наблюдением после преодоления болезни. Человек может до месяца находиться на больничном после выздоровления.

“Когда речь идет о противодействии такому заболеванию, где нет средств специфической профилактики и лечения, у нас остается только одно: минимизировать риски заражения путем разобщения возможных очагов инфекции… Мы все себя должны воспринимать как потенциально инфицированные люди и соответствующим образом вести себя с окружающими людьми”, – предупредила Голубовская.