Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“8 июля ночью в Украине, кроме западных областей, днем ​​на Левобережье грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый). 8 июля ночью по Киеву и Киевской области грозы, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что “свежий воздух, который прорвался в Украину, погостит и завтра, 9 июля”.

По ее словам, температура воздуха в течение дня ожидается в западных, в большинстве центральных и северных областях +20 +26 градусов, в южной части, в восточных областях, в Днепре и районах +26 +29 градусов.

Синоптик отметила, что небольшие дожди в четверг возможны на Западе и Севере Украины, а также в Винницкой, местами грозы. В то же время на юге, на востоке и в большинстве центральных областей будет сухая солнечная погода.

“В Киеве завтра периодические облака, периодически солнышко, локально небольшой дождь, температура воздуха – дышать-не надышаться, в течение дня +23, +24 градуса. К выходным опять столбики термометров, как неразумные котята, вырвутся и погонят вверх, до + 28 + 31 градуса, однако кошка-атмосфера быстро прижмет их лапой, и поэтому со следующей недели, скорее со вторника, температура воздуха вернется в комфортные границы”, – рассказала Диденко.