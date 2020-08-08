Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

“Сегодня Грузия полностью готова к членству, и наши партнеры это видят и ценят. Конечно, это процесс, и, конечно, мы достигнем этой цели. Мы все должны понимать, что евротлантическая интеграция и мирное развитие Грузии являются необходимыми условиями для восстановления территориальной целостности страны”, – сказал Гахария.

Сегодня в Тбилиси прошли мероприятия, посвященные памяти погибших в пятидневной войне в августе 2008 года. Гахария отметил, то в результате оккупации РФ Абхазии и Южной Осетии Грузия потеряла 20% своей территории.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Согласно грузинскому законодательству, Абхазия и Южная Осетия– оккупированные РФ территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.