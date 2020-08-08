Об этом рассказывают #Буквы.

В конце июля и в начале августа 2008 года ситуация в зоне замороженных конфликтов Грузии и двух ее сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии обострилась. Южная Осетия хотела отделиться еще с начала 1990-х годов.

С июля 2008 года грузинская и южноосетинская власть начали обвинять друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных сел и города Цхинвали.

В июле неподалеку от Тбилиси прошли совместные грузино-американские учения, а на Северном Кавказе – российские учения “Кавказ-2008”. Впоследствии Тбилиси и Москва обвинили друг друга в том, что эти учения фактически стали подготовкой к войне.

7 августа президент Михаил Саакашвили отдал грузинским силам в зоне конфликта приказ не отвечать на стрельбу со стороны Южной Осетии и призвал оппонентов также не открывать огонь.

8 августа были запланированы переговоры между Южной Осетией и Грузией при посредничестве Москвы.

Секретарь Совета безопасности Южной Осетии Анатолий Баранкевич заявил, что “к границе (Южной Осетии) стягиваются войска Грузии”.

8 августа в полночь поступают первые сообщения об обстреле – с применением установок “Град” и гаубиц.

Около часа ночи Грузия официально объявляет о начале боевых действий. Утром премьер-министр Грузии Ладо Гургенидзе обвинил Южную Осетию в провоцировании вооруженного конфликта.

Совбез ООН собирается на экстренное заседание, инициатором которого является Россия.

8 августа Саакашвили объявляет всеобщую мобилизацию.

8 августа министр правительства Грузии Темур Якобашвили заявил, что грузинские войска контролировали значительные территории региона и почти выбили сепаратистов из столицы автономии.

Премьер-министр России Владимир Путин, а затем и президент Дмитрий Медведев осудили вторжение Грузии в Южную Осетию.

Стоит отметить, что еще 7 августа Россия начала перебрасывать свои войска в Южную Осетию.

В ночь с 8 на 9 августа и утром шли бои между грузинскими и российскими войсками вокруг Цхинвали. В то же время начала поступать информация о бомбардировке российской авиацией грузинского порта Поти.

9 августа Медведев заявил, что российская армия “начала операцию по принуждению к миру”.

Также в этот день Россия официально объявляет о потерях – 15 погибших, 150 раненых. Также сбиты два самолета – Су-25 и Ту-22М3.

9 августа российская авиация нанесла удар по военной базе Сенаки. Тогда погибли 12 грузинских военных.

Парламент Грузии вводит в стране военное положение на 15 дней.

Саакашвили продолжает призывать к прекращению огня.

Официально Россия и Грузия не находятся в состоянии войны.

Российские военные начинают патрулировать у берегов Грузии. Сбито еще два российских самолета – штурмовика Су-25.

9 августа российские войска входят в Цхинвали.

10 августа продолжаются бои. Жители Осетии оставляют дома, а так называемые осетинские ополченцы начинают грабить жилье, начинаются пожары, расправа над местными.

10 августа в Черном море у берегов Абхазии в морской бой вступают российские и грузинские корабли.

11 августа российские войска пересекают линию разграничения Абхазии, Южной Осетии и Грузии и движутся вглубь страны. Происходят столкновения, но не такие интенсивные, как днем ​​ранее. Российская авиация продолжает бомбардировки.

12 августа Медведев объявляет о завершении активных боевых действий и предписывает российским войскам ликвидировать “очаги сопротивления”. В Москву срочно прибывает президент Франции Николя Саркози. На встрече с Саркози Медведев официально объявляет о завершении войны.

Стоит отметить, что российские войска находились на территории Грузии до 16 августа.

Потери

Потери российской стороны точно неизвестны. По словам заместителя министра обороны России Николая Панкова, погибли 64 российских военнослужащих, 283 ранены, трое считаются пропавшими без вести.

По официальным данным Грузии, в результате военного конфликта погибли и пропали без вести 179 грузинских бойцов. Ранения получили 1964 военных и полицейских.