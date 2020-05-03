США заплатили за "гуманитарную помощь" РФ, которая прибыла в Нью-Йорк в среду.

Об этом идет речь в материале американской медиакомпании CNN.

Российский самолет с медицинским оборудованием приземлился Нью-Йорке в среду, после того, как президент Дональд Трамп переговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам представителя Госдепартамента Моргана Ортагуса, США закупили расходные материалы, которые включали вентиляторы и средства индивидуальной защиты.

“Обе страны оказывали гуманитарную помощь друг другу во времена кризиса в прошлом и, несомненно, будут делать это снова в будущем”, – сказала она.

Чиновница добавила, что Россия продала США медицинские товары по цене ниже рыночной стоимости.

В то же время, отмечается, что бывшие чиновники Госдепартамента были “озадачены” и “ошеломлены” покупкой Соединенными Штатами медикаментов из России в условиях пандемии коронавируса. Кроме того, по мнению экспертов, этот шаг является пропагандистской победой Кремля.

Даниэль Фрид, бывший дипломат, специализирующийся на политике в отношении России и санкций, заявил CNN, что “это показывает сложность работы в гуманитарной сфере с Россией, в то время, когда мы одновременно сталкиваемся с их агрессией”.

Вместе с тем, Трамп, во время брифинга в Белом доме в четверг, не упомянул, что США платит за, так называемую, гуманитарную помощь. Вместо этого он назвал доставку “очень хорошим предложением” и сказал, что США открыты для помощи в будущем.

“Это был очень хороший жест от имени президента Путина, и я мог бы сказать “нет, спасибо”… но сказал: «спасибо, я возьму это”, – сказал Трамп.

CNN напоминает, что Россия находится под многочисленным санкциям со стороны США, в том числе за агрессию в Украине и попытки вмешаться в выборы в США 2016 года.