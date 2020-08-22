В преддверии нового учебного года многие родители задумываются о том, в какой кружок или секцию отдать своего ребенка.

#Буквы разбирались, как правильно выбрать дополнительное образование.

Абсолютно все кружки и секции имеют ряд преимуществ, среди которых:

Смена обстановки;

Укрепление здоровья;

Развитие слабых сторон;

Выработка ответственности и самостоятельности;

Совершенствование коммуникативных навыков и т.д.

В то же время, есть и свои нюансы. Если спортивные занятия развивают ребенка физически, компенсируя гиподинамию и снимая психологическое напряжение, то кружки художественного развития тренируют усидчивость и способность к концентрации.

С какого возраста и куда отдавать ребенка?

Сегодня можно найти кружки для детей любого возраста. Некоторые психологи считают, что уже с 2-ух лет детям полезно общаться с кем-то помимо близких родственников. Они заявляют, что коллективные занятия в непривычной среде принесут огромную пользу для их развития.

Другие же считают, что до трех лет ребенка лучше вообще никуда не водить, потому что развивающие группы для самых маленьких не предлагают ничего, кроме пальчиковых игр, ритмики и рисования, а этим можно заниматься и дома.

Специализированные занятия на регулярной основе следует внедрять в жизнь ребенка с 4-х лет. В этом возрасте его можно отдать на футбол, хоккей, танцы, рисование, музыку.

В возрасте 5 лет дети уже сами могут выбирать, чем хотят заниматься. Но их представления о каком-либо досуге могут отличаться от реальности. В таком случае, ребенка следует привести на пробное занятие, а после уже решать стоит ли этим заниматься.

С 5-ти лет можно заниматься цирковым искусством, декоративно-прикладным искусством и другим.

Начиная с 6 лет и старше детей уже можно приводить на актерское мастерство, астрономию, кулинарию, теннис, плаванье. В этом возрасте также можно заниматься в языковых школах, технических кружках и туристических секциях.