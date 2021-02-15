Министерство здравоохранения Гвинеи в Западной Африке в понедельник объявило об эпидемии Эболы после того, как три человека умерли от вируса и еще четверо заразились.

Об этом сообщает портал Guinee114 со ссылкой на заявление правительства.

“Правительство Гвинеи объявляет об эпидемии заболевания, вызываемого вирусом Эбола, в префектуре Нзерекоре, районе Гуеке”, — говорится в заявлении.

Первый случай Эболы зафиксировали в городе Гуеке у медсестры, которая умерла 28 января. Позднее заболевание выявили у семи человек, которые присутствовали на ее похоронах. Из них трое умерли.

Западная Африка также продолжает бороться с коронавирусом COVID-19. Кроме того, эпидемия лихорадки Эбола в Гвинее последовала за новыми случаями заболевания в Демократической республике Конго, через три месяца после того, как власти заявили о подавлении последней вспышки в ДРК.

В связи с тем, что эпицентр вспышки Эболы в Гвинее находится в приграничном районе, Всемирная организация здравоохранения заявила о сотрудничестве с медиками в соседних Либерии и Сьерра-Леоне на случай, если эти страны также пострадают от вируса.

Гвинея была одной из наиболее пострадавших стран во время вспышки Эболы в Западной Африке в 2014–2016 годах. Пять лет назад страна была объявлена свободной от лихорадки.