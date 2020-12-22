Об этом говорится в официальном заявлении университета.
“В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. По указанному факту назначено служебное расследование”, – заявили в вузе.
Видео распространилось в течение последних нескольких дней в соцсетях ТикТок и Telegram. Девушки станцевали под песню “Наколочки”.
В репертуаре группы “Воровайки”, выступающей в жанре “русского шансона”, есть песня “Хохлы”, которая содержит следующие строки: “Если будет надо, заберем Одессу”, “Курица — не птица, хохлы — не заграница”. Участницы группы поддерживают действия Путина и не скрывают своей позиции относительно агрессии Кремля на Донбассе и в Крыму.
- Ранее на сайте группы была информация о туре четырьмя украинскими городами в феврале: Одесса, Киев, Днепр и Николаев. Местные активисты распространили в соцсетях информацию о выступлении “Вороваек” в Харькове 10 февраля. Соответствующие афиши появились и в Интернете.
- Позже анонс выступления в Украине с сайта коллектив убрал.
- В декабре 2019 года Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы “Воровайки” въезд на территорию Украины.