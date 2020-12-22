Пятеро студенток Харьковского национального университета внутренних дел записали видео, на котором в казарме танцевали под песню российской группы "Воровайки". Теперь в вузе начали проверку.

Об этом говорится в официальном заявлении университета.

“В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. По указанному факту назначено служебное расследование”, – заявили в вузе.

Видео распространилось в течение последних нескольких дней в соцсетях ТикТок и Telegram. Девушки станцевали под песню “Наколочки”.

В репертуаре группы “Воровайки”, выступающей в жанре “русского шансона”, есть песня “Хохлы”, которая содержит следующие строки: “Если будет надо, заберем Одессу”, “Курица — не птица, хохлы — не заграница”. Участницы группы поддерживают действия Путина и не скрывают своей позиции относительно агрессии Кремля на Донбассе и в Крыму.