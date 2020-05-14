71-летний японский писатель и переводчик Харуки Мураками станет диджеем на радио, чтобы поднять настроение японцам во время пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Его двухчасовое шоу будет называться Stay Home Special. Оно выйдет в эфир по всей стране 22 мая на радио Tokyo FM и еще 38 станциях с 22:00 до 23:55 вечера, сообщает агентство Reuters.

В течение 2 часов Мураками будет ставить свою любимую музыку, а также отвечать на вопросы слушателей.

“Я надеюсь, что сила музыки может прогнать коронавирусную тоску”, — подчеркнул писатель.

Стоит отметить, что это не первый диджейский опыт для Мураками. Так, ранее раз в несколько месяцев он выпускал свою передачу Murakami Radio.

Писатель разбирается в музыке, поскольку, будучи подростком, развил страсть к джазу. В студенческие годы он вместе с супругой Йоко открыл джаз-клуб и управлял им в течение семи лет.

СПРАВКА. Харуки Мураками — известный японский писатель и переводчик. Его книги переведены на 50 языков и являются бестселлерами как в Японии, так и за пределами его родной страны. Признание критиков и читателей принесло ему множество наград в Японии и на международном уровне. Наиболее известными работами Мураками являются “Охота на овец” (1982), “Норвежский лес” (1987), “Хроники заводной птицы” (1994-95), “Кафка на пляже” (2002) и “1Q84” (2009-10).