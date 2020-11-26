Партия "Голос" заявила, что министр обороны не справляется с должностными обязанностями и должен уйти в отставку.

Об этом сообщают #Буквы.

В партии отметили, что Таран несет персональную политическую ответственность за фактический срыв ряда оборонных контрактов и вполне вероятный срыв Государственного оборонного заказа 2021 года. В частности, сворачиваются реформы и тормозится законодательная работа в оборонном секторе.

Также в “Голосе” уверены, что действия главы Минобороны подрывают обороноспособность и национальную безопасность страны.

“Партия “Голос” требует от Президента Украины внести в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Тарана, который не справился с обязанностями министра обороны страны в состоянии войны”, – добавили в партии.

Глава фракции “Голоса” и член комитета ВР по национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что к срыву Государственного оборонного заказа привели действия и бездействие многих государственных органов, но ключевыми виновниками этого стали Министерство обороны и его глава.

“Речь идет не только о ненадлежащем исполнении контрактов в рамках ГОЗ, но и о фактическом сворачивании реформ в Вооруженных силах Украины и торможение критических законодательных инициатив. Созданные ранее совместные рабочие группы Минобороны и комитетов Верховной Рады, фактически, не собираются и не разрабатывают необходимые законодательные акты. Между тем принятый закон об оборонных закупках не работает без принятия нескольких подзаконных актов. До сих пор остаются нерешенными проблемы надлежащей поставки продовольствия, вещевого обеспечения и горюче-смазочных материалов. И это нельзя оправдать ситуацией с COVID-19”, – добавил Рахманин.

По его словам, Таран не справляется со своими обязанностями и подписывает странные приказы в отношении военнослужащих.

“Человек, который является автором очень странного приказа о депремирование военнослужащих за ответный огонь в зоне проведения ООС. И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины”, – сказал Рахманин.