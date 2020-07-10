Обыкновенный хомяк был признан видом животных, который находится на грани полного исчезновения.

Об этом сообщается в обновленных списках Международного союза охраны природы.

Отмечается, что основными проблемами, с которыми столкнулся хомяк обыкновенный, являются изменение климата, новые методы ведения сельского хозяйства, а также световое загрязнение.

При этом еще несколько десятилетий тому назад хомяк был настолько распространен в полях Азии и Европы, что считался опасным вредителем и подлежал уничтожению. В последние годы численность вида резко снизилась, а из некоторых стран Европы он исчез вообще.

В данный момент хомяку присвоен статус вида, который находится на грани полного исчезновения – самого высокого природоохранного статуса для популяций диких животных.

Перед этим хомяка относили к видам, которые вызывают наименьшие опасения и это невероятно быстрая смена статуса. В частности, статус хомяка обыкновенного теперь уровнялся со статусом черного носорога и антилопы сайгака.

По мнению специалистов, основной причиной сокращения количества хомяков являются изменения в ведении сельскохозяйственной деятельности. В Европе стали распространены поля монокультур, также все больше используются пестициды, которые делают среду непригодной для жизни хомяка.

Сообщается, что по состоянию на данный момент хомяк почти вымер во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии. Ученые предлагают переселять его в эти страны из восточной Европы и Азии, где популяция вида по-прежнему остается сравнительно широкой.