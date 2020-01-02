Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Срок полномочий Загреба составляет полгода – до 30 июня 2020 года. Далее председательство перейдет к Германии.
Эти полгода страна намерена посвятить четырем главным направлениям:
- Европа, которая развивается;
- Европа, которая объединяет;
- Европа, которая защищает;
- влиятельная Европа.
Стоит отметить, что это будет первое председательство Хорватии с момента ее вступления в Евросоюз в 2013 году.
- 22 декабря в Хорватии прошел первый тур президентских выборов.