С 1 января 2020 года председательство в Совете Евросоюза перешло к Хорватии.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Срок полномочий Загреба составляет полгода – до 30 июня 2020 года. Далее председательство перейдет к Германии.

Эти полгода страна намерена посвятить четырем главным направлениям:

Европа, которая развивается;

Европа, которая объединяет;

Европа, которая защищает;

влиятельная Европа.

Стоит отметить, что это будет первое председательство Хорватии с момента ее вступления в Евросоюз в 2013 году.