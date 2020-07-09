Чиновники еврозоны готовы допустить Хорватию и Болгарию в механизм ERM-2 - предварительный этап для принятия евро в качестве своей валюты в течение следующих трех лет.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информацию своих источников.

Отмечается, что этот шаг подготовит почву для первого расширения еврозоны с 2015 года, когда Литва присоединилась к валютному блоку, в котором на данный момент насчитывается 19 стран.

Европейские официальные лица заявили, что решение неизбежно после окончательной поддержки со стороны еврозоны и министров финансов ЕС, которые проведут видеоконференции в четверг и пятницу.

По информации двух источников издания, решение может быть объявлено в нерабочее время рынка, вероятно, в выходные, чтобы предотвратить спекуляции на рынке.

Чиновники заявили, что в ближайшие часы предстоит решить некоторые незначительные вопросы. Они могут отложить объявление до выходных, но вряд ли могут отменить решение о присоединении Хорватии и Болгарии к механизму обменного курса ERM-2.

Как только страны присоединяются к ERM-2, они остаются в механизме около двух лет, прежде чем приступить к практической подготовке к вступлению в еврозону. Процесс вступления занимает еще примерно один год, что делает 2023-й самым ранним сроком для обретения двумя странами членства в еврозоне.