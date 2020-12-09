12 жовтня Господарський суд Києва відмовився визнати недійсним договір між Генеральною прокуратурою і ТОВ “Оболоньторгстандарт” про дольову участь у будівництві ЖК Philadelphia Concept House на Кловському узвозі у Києві.

Об этом сообщает издание Наші гроші.

Инициатором суда стала ОО “Европейский закон и порядок”. Кстати, ранее эта организация была замечена в заведомо проигрышных обжалованиях разрешительных документов по объектам девелоперов Perfect Group Дмитрия Исаенко и Saga Development Андрея Вавриша.

В 2012 и 2013 годах Кабинет Министров решил передать в управление Генпрокуратуры корпуса № 34 и №24 по ул. Московской, 8. Здания находятся на территории завода “Арсенал”. В июне 2014 года Генпрокуратура вступила в право собственности на эти корпуса.

В мае 2015 года тогдашний заместитель генпрокурора Юрий Столярчук заключил договор с “Оболоньторгстандарт”. Компания обязалась осуществить реконструкцию административного здания с достройкой жилого дома.

В мая 2018 года название соглашения изменили на договор о долевом участии в строительстве. Интересно, что в преамбуле к соглашению указано, что здание, реставрацию которого заказала ГПУ в 2015 году, находится в аварийном состоянии и реконструкции не подлежит. На основе этих выводов его списали и снесли.

По условиям нового договора, Генпрокуратура получит нежилые помещения площадью 249 кв. м, что равно площади снесенного здания, а также 11% жилых и нежилых площадей объекта.

То есть, за ГПУ закреплено 11% (591 кв. М) площадей квартир в ЖК. Однако еще до заключения договора о долевом участии, осенью 2017 фирма передала Генпрокуратуре 4 квартиры площадью 247 кв. м в других домах в Киеве. Квартиры находятся на ул. Львовской и ул. Вышгородской и выполняют функцию служебного жилья Офиса генпрокурора. Логично, что в указанном ЖК ГПУ осталось передать 344 кв. м.

Офис генпрокурора ожидает получить остальные квартиры в ЖК Philadelphia Concept House. Окончательное решение о передаче будет приниматься после введения объекта в эксплуатацию.

Кроме того, ГПУ получить 249 кв. м нежилой площади на первом этаже с отдельным входом, а также 213 кв. м встроенных нежилых помещений.

Однако суд решил несколько проблемных моментов этого соглашения, которые играют в пользу ГПУ и застройщику.

Так, суд, сославшись на аварийное состояние снесенного здания, опроверг утверждение об отсутствии экономического обоснования содержания и условий осуществления распределения частиц по оспариваемому договором.

Также в решении суда отмечается, что ГПУ получала предложения от разных застройщиков, но выбрала “Оболоньторгстандарт”, поскольку это предложение якобы было наиболее выгодным в экономическом плане.

В то же время суд решил еще один проблемный момент сделки – отсутствие сформированного конкретного участка застройки на момент выдачи городом исходных данных на проектирование объекта строительства.

В июле 2015 года город выдал исходные данные для строительства жилых помещений на месте нежилого корпуса. При этом о реставрации здания не указано. Интересно, что заказчиком этих выходных данных было ООО “Инвестиционная компания “Укрбуд Инвест”, которую связывают с тогдашним нардепом-застройщиком Максимом Микитасем.

Градостроительные условия и ограничения (ГУО) выданы на участок по ул. Московской, 8, в квартале, ограниченном улицами Грушевского, Московской и Кловским спуском. Ранее этот участок находился в пользовании завода “Арсенал”. В документах указаны ориентировочные данные будущего строительства. В частности, указано, что будут сведены три дома площадью 1,7 га, 0,78 га и 0,24 га.

Сейчас застройщик продолжает строительство жилого комплекса на участке площадью 0,14 га, где ранее располагался корпус № 34. Однако этот участок вместе с еще одним участком площадью 0,91 га (корпус № 24) ГПУ получила в пользование в мае 2017 года. То есть, ГУО для возведения ЖК выдали на два года раньше, чем ГПУ получила права на этот земельный участок.

Лишь в мае 2019 года КГГА изменила целевое назначение участка 0,14 га и отнесла его к категории земельных участков для строительства и эксплуатации жилого дома. Этим решением фактически разрешается использовать его для строительства жилого дома.

Суд пришел к выводу, что “поскольку в этом случае состоялось исключительно разделение земельного участка, на который были выданы градостроительные условия и ограничения, то на выделенный земельный участок распространяются действие градостроительных условий и ограничений от 30.07.2015, поскольку они фактически касаются этой же территории”.

ЖК Philadelphia Concept House стал объектом уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Заказчиком строительства является ООО “Оболоньторгстандарт”, а генподрядчиком – ООО “Спецмехбуд 21”. Эти компании связаны с бывшим заместителем директора Департамента градостроительства КГГА в 2010-2015 годах Андреем Вавришем. Сейчас экс-чиновник является основателем и CEO компании SAGA Development и другом экс-руководителя Офиса Президента Андрея Богдана.