Шестой апелляционный административный суд Киева отменил решение Окружного админсуда, которым были признаны противоправными и отменены предписание Министерства культуры о прекращении любых работ по строительству ЖК "Washington Concept House" на ул. Лабораторной, 12 в Печерском районе столицы, а также акт о нарушении законодательства об охране культурного наследия.

Об этом сообщают “Наши деньги”, ссылаясь на постановление от 16 ноября.

Так, предписание о немедленном прекращении любых работ на объекте и акт о нарушении Минкульт выдал в октябре 2019 года.

Отмечается, что, поскольку участок на ул. Лабораторной, 12 согласно историко-градостроительному опорному плану Киева, который входит в состав действующего Генплана столицы, входит в границы исторического ареала Киева, а также располагается в архитектурной и археологической охранных зонах, застройщик был обязан получить разрешение на проведение земляных и любых других строительных работ, а также согласовать проектную документацию с Минкультом. Однако, этого сделано не было.

Получив это предписание и акт заказчик строительства Концертное учреждение культуры “Муниципальный академический камерный хор “Киев” обратился в суд.

Удовлетворяя иск, ОАСК отметил, что, несмотря на отсутствие должным образом утвержденных границ исторического ареала Киева, границ и режимов использования зон охраны в столице, в Минкульте отсутствуют основания считать, что участок находится в пределах исторического ареала, а затем нет и установленных законодательством полномочий для вынесения предписания.

Суд также указал, что поскольку по состоянию на день подачи иска хор не получил от Минкультуры любых отказов или любых других решений по объекту строительства, он вправе совершать действия без получения таких согласований. В то же время, согласно решению суда, поскольку Минкульт не сдержал срок согласования историко-градостроительного обоснования, последнее согласовано по принципу молчаливого согласия.

Коллегия судей апелляции не согласилась с этим решением ОАСК. Учитывая, что строительство ведется с нарушением законодательства в области охраны культурного наследия без согласования с Минкультом, историко-градостроительного обоснования, научно-проектной документации и разрешения на проведение земляных работ, апелляционный суд пришел к выводу об обоснованности и правомерности предписания и акта Минкульта.

Суд отверг ссылки ОАСК и истца на то, что зоны охраны и границы исторического ареала Киева не подавались на утверждение в Минкульт, а значит – не определены. Объясняется, что на утверждении Генплана Киева решением Киевсовета от 28 марта 2002 отсутствовал Порядок определения границ и режимов использования исторических ареалов населенных мест (Порядок №318). Последний начал действовать позже, а именно с 5 апреля 2002 года.

Кроме того, касательно молчаливого согласования историко-градостроительного обоснования Минкультом суд отметил, что ОАСК не проверил предоставленную истцом информацию. Между тем, апелляция затребовала документы в Министерство и выяснила, что хор подал историко-градостроительное обоснование строительства жилого дома на ул. Лабораторной, 12 в Минкульт 18.12.2018. В иске хор отметил, что каких-либо отказов не получил. Однако, это неправда. Поскольку, как установил апелляционный суд 29.12.2018 Минкульт принял решение отказать в согласовании ИМО и вернуть документацию хора на доработку.

СПРАВКА. На ул. Лабораторной, 12 строится ЖК “Washington Concept House” – проект компании Saga Development Андрея Вавриша. Это бывший заместитель директора департамента градостроительства КГГА, известный также как друг и партнер экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Генеральным подрядчиком строительства по ул. Лабораторной, 12 является ООО “Комфорт Строй Инвест”, созданное в апреле 2018 года. Уставной капитал компании составляет 1 тыс. грн.

Владельцами “Комфорт Строй Инвест” значатся Олег Новаковский и Виталий Поенко, а руководителем – Владислав Старинец из Винницы. Новаковский также был совладельцем ООО “Сага 18” и ООО “Альта-Град” совместно с АО “ЗНВКИФ “Атлон”, руководителем которого является юрист Вавриша – Андрей Евсей.