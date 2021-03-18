Об интервью Байдена каналу ABC президенту РФ задали вопрос на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Видео публикует Кремлевский пул РИА.

“Что касается заявления моего американского коллеги, мы действительно, как он сказал, лично знакомы. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья”, – сказал Путин, добавив, что он говорит это “без иронии и без шуток”.

Также он прокомментировал утвердительный ответ Байдена на вопрос, является ли Путин убийцей.

“Если говорить пошире об этой теме, то вот что хотелось бы сказать. Когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем другие государства, другие народы, мы всегда смотримся в зеркало, мы всегда видим себя. Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами являемся, чем мы сами дышим”, – сказал Путин.

Вдобавок он вспомнил детскую поговорку и объяснил, что “это не просто шутка и психологический смысл в этом очень глубокий”.

“Я вспоминаю: в детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили так: «Кто так обзывается, тот так и называется». И это не случайно, это не просто шутка, психологический смысл в этом очень глубокий. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. Исходя из этого, оцениваем его действия”, – сказал Путин.

«Кто как обзывается, тот так и называется». Путин ответил Байдену фразой из своего дворового детства pic.twitter.com/RiRZrdWoj4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 18, 2021