Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин должен "поплатиться" за вмешательство в выборы.

Об этом он заявил в интервью изданию ABC.

Отмечается, что таким образом американский президент прокомментировал отчет разведки, в котором говорилось о том, что Россия пыталась дискредитировать Байдена во время президентской кампании 2020 года.

В частности, Байден заявил, что во время телефонного разговора с Путиным, который состоялся в конце января, он предупредил его об ответственности за вмешательство в выборы, если эта информация подтвердится.

“Он поплатится. Мы долго разговаривали, он и я, когда мы … Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: “Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я выясню, что это (вмешательство в выборы, – ред.) произошло, то будьте готовы”, – сказал Байден.

Тогда журналист решил поставить уточняющий вопрос о том, считает ли Байден Путина убийцей.

“Ммм, да”, – сказал Байден.

В то же время американский лидер не уточнил, как именно заставит Путина поплатиться за вмешательство в выборы.

О чем идет речь в отчете американской разведки?

Разведка США представила рассекреченный доклад с доказательствами относительно вмешательства России в процесс американских президентских выборов. В нем сказано, что президент РФ Владимир Путин лично курировал некоторые процессы несанкционированного вмешательства.

По данным разведки, Путин и ряд российских правительственных организаций прилагали усилия к очернению кандидатуры президента Джо Байдена и Демократической партии, поддержке бывшего президента США Дональда Трампа, подрыву общественного доверия к избирательному процессу и обострению социально-политических споров в США.

“Ключевым элементом стратегии Москвы во время этого избирательного цикла было использование людей, связанных с российской разведкой, чтобы продвигать нарративы, включая обманчивые и необоснованные обвинения против президента Байдена, – через американские СМИ, чиновников, известных личностей, включая приближенных к экс-президенту Трампу и его администрации”, – говорится в отчете.

В документе подчеркивается, что Путин мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, который “сыграл важную роль” в деятельности РФ по влиянию на выборы.

Также отмечается, что Деркач “имеет связи с российскими официальными лицами, как и с российскими спецслужбами”.

Согласно докладу, Деркач в 2020 году четыре раза публиковал аудиозаписи, которыми пытался доказать причастность Джо Байдена к якобы коррупционным действиям, связанным с Украиной. Такие действия нардепа были направлены на “обеспечение переизбрания президента Трампа”.

Основная идея, которую распространяли из России, осталась неизменной: якобы коррупционные связи между президентом Байденом, его семьей и другими официальными лицами США и Украины.

По данным разведки США, российские спецслужбы “использовали доверенных лиц, связанных с Украиной, и связи этих доверенных лиц, в том числе их контакты в США, чтобы распространить этот нарратив, чтобы дать Москве правдоподобное отрицание их причастности”.