Об этом сообщает The Japan Times.
Отмечается, что высота цунами составила один метр. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 60 метров от берега. Власти эвакуировали более 7000 местных жителей.
Кроме того, спасатели рекомендуют тем, кто находится недалеко от побережья, переместиться на возвышенность.
Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.
Информации о пострадавших нет.
福島市内、地震発生時の様子 #空ネット pic.twitter.com/ja3yAm1FBj
— 福テレ空ネット (@ftv_tenki) March 20, 2021
【#宮城県 で #震度５強、宮城県に #津波注意報】
午後6時9分ごろ宮城県で、震度5強の強い地震がありました。気象庁によりますと、震源は宮城県沖、深さはおよそ60キロで、地震の規模を示すマグニチュードは7.2と推定されます。
宮城県に津波注意報が出ています。 pic.twitter.com/2dRu7xTu11
— TBS NEWS (@tbs_news) March 20, 2021
宮城県で震度5強 地震発生時の仙台市内の様子https://t.co/sZXfjGJgy2#nhk_video pic.twitter.com/Lio2rqAg1P
— NHKニュース (@nhk_news) March 20, 2021
- В Исландии на полуострове Рейкьянес в 30 километрах от столицы Рейкьявик началось извержение вулкана Фаградалсфьял.