В субботу, 20 марта, в японской префектуре Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера. Оно спровоцировало цунами.

Об этом сообщает The Japan Times.

Отмечается, что высота цунами составила один метр. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 60 метров от берега. Власти эвакуировали более 7000 местных жителей.

Кроме того, спасатели рекомендуют тем, кто находится недалеко от побережья, переместиться на возвышенность.

Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.

Информации о пострадавших нет.