Момент звонка зафиксировал фотокорреспондент #Букв.

Ермака интересовало, успела ли Тимошенко поговорить с Сергеем (фамилия не указана).

Тимошенко ответила, что уже поговорила со Стефанчуком и объяснила, что произошло.

Также Тимошенко засветила часть предыдущей переписки, где она сообщает Ермаку, что уже вернулась в Киев и приглашает его в гости. В этой же части сообщения Тимошенко, судя по всему, сравнивает день рождения президента Зеленского с национальным праздником.

«Представляю, сколько людей хочет сегодня поздравить президента. Вам сегодня нелегко) Я уже в Киеве, материалы подготовила. Готова продолжить наш разговор, приглашаю вас в гости вечером в ближайшие удобные Вам дни. Обнимаю», – написала Тимошенко.

Номинально «Батькивщина» находится в оппозиции к власти. Впрочем, она проголосовала за нынешний бюджет. Если в 2019 президент заявлял, что отлучил Юлию Тимошенко от сладкого (речь шла о ГПЗКУ), то в ноябре 2020 в Государственную продовольственно-зерновую компанию назначили креатуру «Батькивщины» Андрея Власенко с окладом 229 853 гривны.

Как известно, Юлия Тимошенко так же в свое время вела переговоры и с администрацией Петра Порошенко, а затем Александр Онищенко просил у Игоря Кононенко деньги за голосование фракции. В 2018 их переписку обнародовал Дмитрий Гнап.