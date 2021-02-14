Об этом он сказал в интервью телеканалу Украина 24.

На вопрос, чем обусловлено падение рейтинга, Ермак ответил, что на это повлияла пандемия коронавируса, а также информационная политика в стране.

“Против украинской власти целенаправленно все два года работает мощнейшая машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Поток лжеинформации, критики, хотя, мы не боимся конструктивной критики, а также практически откровенных оскорблений просто не прекращается. Не будем сейчас говорить откуда и кто – это всем хорошо известно”, – сказал он.

Глава ОП также отметил, что власть не владеет ни одним телеканалом, который бы работал на нее.

“Сегодня власть говорит о том, что делает, теми силами, способами и каналами, которые у нее есть в распоряжении. Против нее работает абсолютно другая система”, – сказал Ермак.