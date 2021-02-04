Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского продолжает падение. Сейчас он составляет чуть более 21%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.

Так, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Владимира Зеленского поддержали бы 21,2% респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

Согласно опросу группы “Рейтинг”, проведенному в начале января 2021 года, уровень поддержки главы государства составлял 26,2%. Таким образом, за месяц рейтинг Зеленского снизился на 5%.

В первом туре президентских выборов в 2019 году Владимир Зеленский набрал 30,24 % голосов избирателей.

Пятого президента Украины, лидера “Европейской Солидарности” Петра Порошенко сейчас готовы поддержать на выборах 16,4% респондентов. В январе-2021 таких было 13,3%. Таким образом, за месяц рейтинг политика вырос на 3,1%.

В первом туре президентских выборов 2019 года Петр Порошенко набрал 15,95% голосов избирателей.

За Юрия Бойко сейчас проголосовали бы 17,1% респондентов (в январе было 16,6%).

За Юлию Тимошенко сейчас проголосовали бы 12,3% опрошенных (в январе было 10,5%).

За Игоря Смешко готовы отдать голоса 7,5% респондентов, за Владимира Гройсмана – 4,3%, за Олега Ляшко – 4,0%, за Дмитрия Разумкова – 3,2%, за Сергея Притулу – 3,1%, за Олега Тягнибока – 2,1%, за Владимира Кличко – 1,1%.

Социологи смоделировали также второй тур президентских выборов.

Так, если бы во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то действующего главу государства поддержали бы 56% респондентов, а лидера “Европейской Солидарности” – 44%. Таким образом, отрыв составил бы 12%.

Стоит отметить, что во втором туре президентских выборов 2019 года Петр Порошенко получил 24,45% голосов избирателей. Таким образом, по состоянию на сейчас рейтинг политика вырос более чем на 19%. Владимир Зеленский во втором туре выборов получил 73,22% голосов. Таким образом, его рейтинг снизился более чем на 17%.

Если бы во второй тур прошли Владимир Зеленский и Юрий Бойко, то соотношение голосов составило бы 60% (за действующего президента) против 40%.

А если бы во втором туре президентских выборов оказались Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко, то за действующего главу государства проголосовали бы 55% респондентов, а за лидера “Батькивщины” – 45%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.