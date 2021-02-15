Еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что в жители Евросоюза, желающие вакцинироваться против COVID-19, смогут сделать это до конца лета.

Об этом еврокомиссар заявил в эфире французского телеканала BFMTV.

“Цель ясна: вакцинировать всех в Европейском союзе, кто хочет это сделать, до конца лета”, – сказал Бретон.

Он напомснил, что в Европе разрешены к использованию три вакцины, еще ожидается утверждение двух.

“У нас уже есть три утвержденные вакцины, в ближайшие недели ожидается утверждение еще двух. Менее чем через год у нас будет пять эффективных вакцин, это научный подвиг. Проблема в производстве. Мы должны наращивать производство средств для инъекций… Мы должны стать ведущим континентом по производству вакцин в течение 18 месяцев”, – сказал Тьерри Бретон.