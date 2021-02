В Британии 15 млн человек уже привиты от коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон в Twitter.

“Мы прививали более 15 млн человек. Это невероятное достижение для всей Великобритании. Спасибо ученым, работникам заводов, водителям доставки, работникам NHS, волонтерам и многим другим, кто сделал возможным этот потрясающий подвиг”, – написал Джонсон.

We have vaccinated over 15 million people. This is an incredible UK-wide achievement.

Thank you to the scientists, factory workers, delivery drivers, NHS staff, volunteers and many more who made this astounding feat possible. pic.twitter.com/YOCFAywROA

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 14, 2021