В Британии 15 млн человек уже привиты от коронавируса

Об этом сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон в Twitter.
“Мы прививали более 15 млн человек. Это невероятное достижение для всей Великобритании. Спасибо ученым, работникам заводов, водителям доставки, работникам NHS, волонтерам и многим другим, кто сделал возможным этот потрясающий подвиг”, – написал Джонсон.
We have vaccinated over 15 million people. This is an incredible UK-wide achievement.
Thank you to the scientists, factory workers, delivery drivers, NHS staff, volunteers and many more who made this astounding feat possible. pic.twitter.com/YOCFAywROA
— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 14, 2021
- Британские ученые начали исследования иммунных ответов при сочетании доз вакцин от коронавируса COVID-19, разработанных Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, а также американской Pfizer.
- Ранее сообщалось, что выявленный в Великобритании новый штамм коронавируса COVID-19 В.1.1.7 обрел одну из ключевых мутаций в шиповидном белке, которая уже есть у “южно-африканского” штамма.