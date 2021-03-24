Европейская комиссия ужесточила механизм, позволяющий блокировать экспорт вакцин. Теперь ЕС будет тщательнее проверять страну, в которую собирается поставлять препарат, а также смягчит условия для регистрации.

Об этом сообщается в отчете ЕК.

Сегодня Европейская комиссия ввела принципы взаимности и пропорциональности в качестве новых критериев, которые необходимо учитывать при разрешении экспорта вакцины от COVID-19. Таким образом планируется значительно повысить прозрачность экспорта.

Принцип взаимности – учет того, ограничивает ли страна назначения свой собственный экспорт вакцин или компонентов для них законодательно или другими способами.

Принцип пропорциональности учитывает степень вакцинации населения и эпидемиологическую ситуацию в стране.

“В ЕС есть отличный портфель различных вакцин, и мы обеспечили более чем достаточное количество доз для всего населения. Но мы должны обеспечить своевременные и достаточные поставки вакцины гражданам ЕС. Каждый день на счету”, – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ограничение экспорта теперь коснется 17 стран, для которых ранее сделали исключение: Армения, Азербайджан, Грузия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Швейцария, Норвегия и Исландия. В ЕК объяснили, что это нужно для лучшего понимания общей картины с торговлей вакцинами.

Тем не менее Евросоюз сохраняет исключение для вакцин, поставляемых в качестве гуманитарной помощи в рамках платформы COVAX в 92 страны с низким и средним уровнем достатка.