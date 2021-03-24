Об этом сообщается в отчете ЕК.
Сегодня Европейская комиссия ввела принципы взаимности и пропорциональности в качестве новых критериев, которые необходимо учитывать при разрешении экспорта вакцины от COVID-19. Таким образом планируется значительно повысить прозрачность экспорта.
Принцип взаимности – учет того, ограничивает ли страна назначения свой собственный экспорт вакцин или компонентов для них законодательно или другими способами.
Принцип пропорциональности учитывает степень вакцинации населения и эпидемиологическую ситуацию в стране.
“В ЕС есть отличный портфель различных вакцин, и мы обеспечили более чем достаточное количество доз для всего населения. Но мы должны обеспечить своевременные и достаточные поставки вакцины гражданам ЕС. Каждый день на счету”, – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ограничение экспорта теперь коснется 17 стран, для которых ранее сделали исключение: Армения, Азербайджан, Грузия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Швейцария, Норвегия и Исландия. В ЕК объяснили, что это нужно для лучшего понимания общей картины с торговлей вакцинами.
Тем не менее Евросоюз сохраняет исключение для вакцин, поставляемых в качестве гуманитарной помощи в рамках платформы COVAX в 92 страны с низким и средним уровнем достатка.
- Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca может столкнуться с запретом на экспорт вакцины от коронавируса COVID-19, если не выполнит обязательств перед Евросоюзом.