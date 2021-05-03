Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

“Сьогодні комісія пропонує державам-членам послабити поточні обмеження на необов’язкові поїздки в Євросоюз, беручи до уваги успіхи в вакцинації й поліпшення епідеміологічної ситуації у світі”, – йдеться в повідомленні.

Якщо країни ЄС схвалять цю пропозицію, відвідати Європу зможуть не тільки особи, які прибувають з країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, а й ті, хто був вакцинований препаратами, дозволеними Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Крім того, дозвіл може бути поширений і на тих осіб, які прищепилися вакцинами, які завершили процес сертифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) для застосування в екстрених ситуаціях.

Підкреслюється, що порядок перетину кордонів визначають самостійно країни-члени ЄС.