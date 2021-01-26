Европейская комиссия утвердила бюджет гуманитарной помощи на 2021 год в размере 1,4 млрд евро, часть которой предназначена для Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

“В то время как глобальные гуманитарные нужды еще больше ухудшились из-за последствий пандемии коронавируса и последствий изменения климата, Европейская комиссия утвердила свой первоначальный годовой гуманитарный бюджет в размере 1,4 миллиарда евро на 2021 год”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что объем бюджета на более чем 60 % превышает принятый в прошлом году.

В частности, гуманитарная помощь ЕС в 2021 году будет распределена следующим образом:

505 млн евро будут выделены Африке для поддержки людей, пострадавших от долговременного кризиса бассейна озера Чад, от которого пострадали Нигерия, Нигер, Камерун и Чад; а также тем, кто страдает от продовольственного и пищевого кризиса, усугубляемого инцидентами в области безопасности и конфликтами в общинах, в Сахеле (Буркина-Фасо, Мали, Мавритания и Нигер); и лицам, перемещенным в результате вооруженных конфликтов в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Африканском роге (Сомали и Эфиопия);

385 млн евро будут выделены на нужды Ближнего Востока и Турции, чтобы помочь тем, кто пострадал от сирийского регионального кризиса, а также чрезвычайно тяжелой ситуации в Йемене;

180 млн евро будет направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения в Азии и Латинской Америке. Европейский союз также продолжит оказывать помощь азиатским странам, таким как Афганистан и Бангладеш.

ЕС также выделит 28 млн евро на финансирование проектов по преодолению кризисов в Украине, на Западных Балканах и на Кавказе;

Остальная часть финансирования, 302 млн евро, будет использована для гуманитарных авиаперевозок ЕС и на случай непредвиденных гуманитарных кризисов или внезапных пиков существующих кризисов.

“Гуманитарные потребности растут во всем мире, и нам нужен соответствующий бюджет. Наш увеличенный бюджет позволит ЕС и дальше играть ведущую глобальную роль в реагировании на возникающие и существующие кризисы. В конечном итоге, гуманитарная помощь касается спасения жизней. Тем не менее разрыв между финансовыми ресурсами, предоставляемыми донорами, и быстро растущими гуманитарными потребностями в 2021 году увеличивается. Чтобы никого не оставить позади, нам нужно больше международных партнеров, которые предпримут шаги, чтобы заполнить этот пробел”, – отметил комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.