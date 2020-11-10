Депутаты Европарламента в отчете об имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС раскритиковали государство за нереформирование судебной системы и отсутствие прогресса в борьбе с олигархами.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.

Во вторник, 10 ноября, депутаты Европарламента большинством голосов (53 – за, 7 – против, 8 – воздержались) поддержали отчет о выполнении Украиной своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Евродепутаты отметили, что Украина достигла прогресса в выполнении своих обязательств в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.

Однако депутаты ЕП имеют и ряд замечаний. В частности, обратили внимание на необходимость провести еще ряд реформ, выделив в этом ключе судебную ветвь власти как имеющую наименьший уровень доверия.

Также депутаты выступили против попыток властных структур осуществлять политическое давление на независимые экономические институты и органы исполнительной власти.

Они выразили свое разочарование отсутствием прогресса в “демонтаже олигархов”.

В ЕП также выступили за разработку механизмов контроля за выполнением Украиной реформ.