Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента.
Во вторник, 10 ноября, депутаты Европарламента большинством голосов (53 – за, 7 – против, 8 – воздержались) поддержали отчет о выполнении Украиной своих обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Евродепутаты отметили, что Украина достигла прогресса в выполнении своих обязательств в сферах сельского хозяйства, энергетики, банковского дела, децентрализации, цифровой экономики, окружающей среды и избирательных процедур.
Однако депутаты ЕП имеют и ряд замечаний. В частности, обратили внимание на необходимость провести еще ряд реформ, выделив в этом ключе судебную ветвь власти как имеющую наименьший уровень доверия.
Также депутаты выступили против попыток властных структур осуществлять политическое давление на независимые экономические институты и органы исполнительной власти.
Они выразили свое разочарование отсутствием прогресса в “демонтаже олигархов”.
В ЕП также выступили за разработку механизмов контроля за выполнением Украиной реформ.
- Ранее #Буквы рассказывали о последних попытках власти провести судебную реформу и разбирались в причинах, по которым эти попытки ни были удачными.
- В октябре Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) обнародовала свои выводы относительно судебной реформы президента Владимира Зеленского.