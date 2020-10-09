Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) обнародовала свои выводы относительно законопроекта Президента Владимира Зеленского об изменениях в законы о судоустройстве, статусе судей.

Соответствующий документ опубликован на сайте комиссии.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3711 “О внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления”.

8-9 октября Венецианская комиссия и Генеральный директорат по правам человека и верховенства права Совета Европы проанализировали соответствующий законопроект и сообщили о своих выводах.

Этот проект закона, по мнению экспертов, — “только часть шагов в правильном направлении”, поскольку он “имеет ограниченный объем и намерен урегулировать только насущные вопросы”.

“Законопроект №3711 не может осуществить целостной реформы. […] Венецианская комиссия остается в распоряжении украинской власти для дальнейшей помощи, в частности, более широкой реформы”, — говорится в выводах.

В своих выводах комиссия напомнила, что признает необходимость назначения в суды страны около 2 тысяч судей судов первой и второй инстанций, что может быть осуществлено через переназначение состава Высшей квалификационной комиссии судей.

Несмотря на необходимость быстрого исправления ситуации комиссия отмечает, что ВККС должна быть целостно сложившимся органом. Пути по ее формированию, изложенные в законопроекте, эксперты приветствуют.

“Конечно, новых членов ВККС следует тщательно отобрать перед тем, как они приступят к выполнению своих задач. В законопроекты №3711 действует смешанный национальный/международный орган по отбору новых членов ВККС. Это наследует успешную модель, выбранную для Антикоррупционного суда, и приветствуется”, — отметили в комиссии.

Кроме того, ВККС должна “иметь полную автономию, как распущенная ВККС, особенно иметь возможность устанавливать свои собственные правила и процедуры”.

“Новая ВККС должна опираться на работу своего предшественника, и он должен быть свободным от вмешательства Высшего совета правосудия”, — говорится в выводах.

Комиссия также отмечает, что вопрос добродетели и этики в ВККС должен быть также решен срочно, хотя он не освещен в законопроекте президента.