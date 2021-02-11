Об этом говорится в резолюции ЕП о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации, принятой 11 февраля.

“Призываем власть решительно осудить и запретить деятельность экстремистских групп, стимулируют ненависть, и вебсайтов, таких как “Миротворец”, которые провоцируют напряженность в обществе и злоупотребляют персональными данными сотен людей, включая журналистов, политиков и членов меньшинств”, – говорится в резолюции.

Напомним, проект «Миротворец» был создан в 2014 году. На этом сайте размещается информация о лицах, названных “врагами Украины”, действия которых имеют признаки “преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права”.

Бывший омбудсмен Украины (2012-2018) Валерия Лутковская выступала за закрытие сайта и прекращения работы Центра “Миротворец”, которая занимается его деятельностью. Она мотивировала свое требование тем, что сайт неправомерно использует личные данные граждан Украины. Однако СБУ заявляла, что не видит в его деятельности нарушений законодательства.