Партия "Европейская Солидарность" как наиболее мощная проукраинская, проевропейская оппозиционная сила выдвинула около 23 500 кандидатов в депутаты всех уровней во всех регионах Украины.

Об этом во время брифинга сообщил руководитель Центрального штаба партии Александр Турчинов.

“Мы имеем представителей нашей политической силы во всех комиссиях, в частности, только в участковых комиссиях работает 52 215 представителей нашей “Европейского Солидарности”. 1200 членов нашей партии работают в территориальных комиссиях. Безусловно на всех участках присутствовали наблюдатели от “Европейской Солидарности”, – отметил Турчинов.

“В штабе “Европейской Солидарности” работает мощный колл-центр. Сейчас этот колл-центр работает на принятие информации из всех регионов Украины и всех участков, что касается организации избирательного процесса, проведения выборов и нарушений, которые фиксируют наши наблюдатели, юридические группы, работающие в каждом регионе. После 20 часов этот колл-центр будет работать на сбор данных о результатах голосования”, – сообщил Туричнов.

“Европейская Солидарность” будет проводить параллельный подсчет голосов, мы охватываем все избирательные участки и в онлайн режиме будем получать материалы с каждого избирательного участка. Безусловно, мы будем иметь раньше, чем другие результаты выборов практически во всех регионах нашей страны”, – отметил Александр Турчинов.

“Я убежден, что проевропейские, проукраинские силы смогут одержать победу на этих выборах. Безусловно те, кто работает в направлении коллаборации, капитуляции проигрывают эти выборы. Это будет оценка их работы украинскими гражданами”, – подчеркнул Турчинов.