Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Только подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернер Хойер в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта« Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины »”, – написал глава Кабмина.

Кроме того, Европейский инвестбанк предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта “Борисполь”. Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.

“Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году”, – пишет премьер.