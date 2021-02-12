Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
“Только подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернер Хойер в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта« Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины »”, – написал глава Кабмина.
Кроме того, Европейский инвестбанк предоставит Украине 270 млн евро на модернизацию международного аэропорта “Борисполь”. Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.
“Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 млн в 2040 году”, – пишет премьер.
- Как известно, МОЗ ожидает, что вакцинация от коронавируса СOVID-19 начнется в Украине на следующей неделе. Первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС.
- На днях в МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- 11 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире “Право на власть” заявил, что первой в Украину может быть доставлена вакцина от коронавируса разработки AstraZeneca.