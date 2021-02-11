Первой в Украину может быть доставлена вакцина против коронавируса разработки AstraZeneca.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире “Право на власть”.

Ляшко считает, что AstraZeneca может приехать в страну быстрее, чем препарат Pfizer.

Он отметил, что сейчас еще уточняются бюрократические моменты поставки вакцины Pfizer, которую Украина получит в рамках COVAX – 117000 доз.

“Вакцины скоро будут. Мы начнем кампанию иммунопрофилактики. Здесь прозвучало, что мы ожидаем вакцину Pfizer, возможно, первой будет у нас и вакцина AstraZeneca, которая закуплена за бюджетные средства. Сейчас мы ожидаем два продукта на следующей неделе”, – заявил Ляшко.

Фото: ТСН