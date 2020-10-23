Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список не попала.

Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по Европе.

При этом в список был добавлен Сингапур.

На данный момент список выглядит так:

Австралия

Япония

Новая Зеландия

Руанда

Сингапур

Южная Корея

Таиланд

Уругвай

Китай (при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Отметим, что последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.