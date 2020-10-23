Об этом говорится на сайте Совета Европы.
Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по Европе.
При этом в список был добавлен Сингапур.
На данный момент список выглядит так:
- Австралия
- Япония
- Новая Зеландия
- Руанда
- Сингапур
- Южная Корея
- Таиланд
- Уругвай
- Китай (при условии подтверждения взаимности.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.
Отметим, что последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.
- Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 1 октября, въезд граждан Украины в Болгарию возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус COVID-19.