Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Отметим, что ЕС в очередной раз сократил список: граждане Канады, Грузии и Туниса больше не смогут свободно путешествовать по Европе.

При этом в список был добавлен Сингапур.

На данный момент список выглядит так:

  • Австралия
  • Япония
  • Новая Зеландия
  • Руанда
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Таиланд
  • Уругвай
  • Китай (при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС в данной рекомендации.

Отметим, что последний раз ЕС обновлял список стран в начале августа.

  • Ранее сообщалось, что с сегодняшнего дня, 1 октября, въезд граждан Украины в Болгарию возможен только при наличии отрицательного теста на коронавирус COVID-19.