Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

Боррель напомнил, что Стамбульская конвенция – это первый международный документ по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, имеющий обязательную юридическую силу и направлен на обеспечение правовой защиты женщин и девочек во всем мире.

“Пришло время проявить лидерство и активизировать глобальные усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, а не отступать. Вот почему мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания по поводу решения турецкого правительства выйти из этой конвенции, которая даже носит имя Стамбула. Это решение может поставить под угрозу защиту прав женщин и девочек в Турции и отправляет опасное сообщение всему миру”, – отметил он.

Боррель от лица ЕС призвал Турцию отменить свое решение и снова присоединиться к Европейскому Союзу в защите прав человека, мира, безопасности и равенства.

Стамбульская конвенция (оф. название “Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием”) — это международное соглашение Совета Европы, первое в своем роде, направленное против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Документ был открыт для подписания в мае 2012 года и в настоящее время подписан 46 странами и Европейским союзом.