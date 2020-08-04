Европейский союз выступил против переноса выборов в Гонконге на 2021 год.

Такое заявление сделал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В ЕС считают, что такое решение повлияет на возобновление демократического мандата Гонконга.

Он сообщил, что Евросоюз следит за политической ситуацией в Гонконге и настаивает на необходимости проведения выборов в этом году.

“Предлагаемая отсрочка на один год выборов в Законодательный совет путем обращения к чрезвычайным полномочиям задержит возобновление его демократического мандата и поставит под сомнение осуществление демократических прав и свобод, гарантированных основным законом Гонконга”, – говорится в заявлении.

Кроме того, Боррель отметил, что дисквалификации некоторых кандидатов ослабляет международную репутацию Гонконга.

“Недавняя дисквалификация кандидатов, выступающих за демократию, включая действующих законодателей, ранее демократически избранных народом Гонконга, также ослабляет международную репутацию Гонконга как свободного и открытого общества”, – заявил Боррель.