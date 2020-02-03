Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с террористами ИГИЛ.
В заявлении говорится, что боевик напал на прохожих в соответствии с призывом руководства ИГИЛ совершать террористические нападения на граждан стран, входящих в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке.
Нападавший 20-летний Судеш Амман, который был застрелен полицией, ранее одобрял действия ИГИЛ, распространял в сети экстремистские материалы и призывал свою подругу обезглавить своих родителей.
Судеш Амман всего неделю назад вышел из тюрьмы, где отбывал трехлетний срок за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден досрочно, отбыв только половину срока.
Напомним, правоохранительные органы расценивают произошедшее как террористический акт.
- На юге Лондона в районе Стретем мужчина с ножом напал на прохожих, несколько человек получили ранения.