Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом на юге Лондона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, связанное с террористами ИГИЛ.

В заявлении говорится, что боевик напал на прохожих в соответствии с призывом руководства ИГИЛ совершать террористические нападения на граждан стран, входящих в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Нападавший 20-летний Судеш Амман, который был застрелен полицией, ранее одобрял действия ИГИЛ, распространял в сети экстремистские материалы и призывал свою подругу обезглавить своих родителей.

Судеш Амман всего неделю назад вышел из тюрьмы, где отбывал трехлетний срок за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден досрочно, отбыв только половину срока.

Напомним, правоохранительные органы расценивают произошедшее как террористический акт.